Хавбек "джмелів" здав позитивний тест на коронавірус, інформує офіційний Twitter клубу.

Гнабрі здав повторний тест на COVID-19 – результат негативний, але у Баварії знайшли нового інфікованого

Джан відразу був ізольований від решти команди, жодних серйозних симптомів у нього немає. Повторні тести інших гравців та персоналу Борусії Д виявилися негативними. Підопічні Люсьєна Фавра у суботу проведуть Рурське дербі проти Шальке, а у середу зіграють із Зенітом в рамках Ліги чемпіонів.

Додамо, що Емре Джан провів 6 матчів у поточному сезоні та відзначився одним голом.

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