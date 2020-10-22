Нападающий Баварии Серж Гнабри сдал отрицательный тест на коронавирус и может в ближайшее время вернуться в расположение команды, сообщает Welt.de. Накануне результаты немца показали наличие у него известной болезни, из-за чего он не принимал участие в матче ЛЧ против Атлетико (4:0).

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Однако в лагере мюнхенцев не все так хорошо. COVID-19 нашли у физиотерапевта Баварии Джанни Бьянки, который контактировал с командой.

Следующий матч мюнхенцы проведут дома против Айнтрахта уже 24 октября, начало встречи в 16:30.

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