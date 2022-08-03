Дортмундская Боруссия продолжает искать нападающего, который смог бы временно заменить Себастьяна Алле. Ивуариец проходит лечение от рака и в ближайшее время не вернется на футбольное поле.

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Боруссия ищет высокого нападающего, способного создавать угрозу у чужих ворот. Кандидат также должен быть недорогим, сообщает SPORT BILD. По информации источника, дортмундцам было предложено подписать Эдинсона Кавани. Первые контакты были положительными, стороны решили продолжить переговоры.

Отмечается, что Кавани придется пойти на серьезное понижение зарплаты. В Манчестер Юнайтед уругваец зарабатывал около 10 млн евро в сезон. Боруссия не будет платить такие деньги даже игроку, который может перейти в команду на правах свободного агента.

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