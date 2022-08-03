Дортмундська Борусія продовжує шукати нападника, який зміг би тимчасово замінити Себастьяна Аллє. Івуарієць проходить лікування від раку і найближчим часом не повернеться на футбольне поле.

Аллє пройде хіміотерапію і не зможе грати кілька місяців – Борусія уточнила діагноз форварда

Борусія шукає високого нападника, здатного створювати загрозу біля чужих воріт. Кандидат також повинен бути недорогим, повідомляє SPORT BILD. За інформацією джерела, дортмундцям запропонували підписати Едінсона Кавані. Перші контакти були позитивними, сторони вирішили продовжити переговори.

Зазначається, що Кавані доведеться піти на серйозне зниження зарплати. В Манчестер Юнайтед уругваєць заробляв близько 10 млн євро на сезон. Борусія не буде платити такі гроші навіть гравцю, який може перейти в команду на правах вільного агента.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд