"Шмели" объявили о переходе сразу двух футболистов. Это 19-летний Джейден Брааф, который на правах свободного агента пришел из Манчестер Сити. Соглашение с нидерланским вингером, преимущественно играющим на левом фланге атаки, рассчитано до 30 июня 2025 года, сообщает официальный сайт Борусии.

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За первую команду Манчестер Сити Брааф не играл, а выступал только за молодежку. Также поиграл в составе Удинезе (1 гол в 4 матчах Серии А) и молодежной команды ПСВ.

Другим новичком Борусии стал 31-летний кипер Александер Майер, бесплатно перебравшийся из Регенсбурга (15 место Второй Бундеслиги), а до этого выступавший в составе Штутгарта. После ухода Марвина Хица и Романа Бурки "шмели" искали резервного кипера, а их выбор остановился на Майере. Договор заключен на 2 года.

Напомним, после завершения сезона 2021/22 в Дортмунде начали перестройку. Клуб покинули Михаэль Цорк и Марко Розе (спортивный директор и главный тренер соответственно), а также ряд футболистов во главе с Эрлингом Холандом. В то же время "шмели", включая двух сегодняшних новичков, подписали уже 6-х футболистов.

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