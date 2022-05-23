39-летний специалист будет новым тренером "шмелей". Стороны завтра подпишут контракт до 2025 года, а в ближайшее время обсудят вопросы комплектации команды, сообщает пресс- служба дортмундцев.

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Терзич имеет долгий опыт работы в Боруссии: работал с юношами, стал ассистентом первой команды, а с декабря 2020 года до лета 2021-го возглавлял ее. В сезоне 2021/22 Эдин занимал должность технического директора.

Теперь коуч признался, что рад вернуться на тренерское кресло: "Люди должны знать, насколько BVB важна в моей жизни. Я хотел бы поблагодарить Ватцке, Зорка и Келя за их доверие и ответственность, которая ложится на меня".

Напомним, сезон Бундеслиги 2021/22 под руководством Марко Розе "шмели" завершили с серебряными медалями, из Лиги Европы вылетели на стадии 1/16 финала, а из Кубка Германии – в 1/8.

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