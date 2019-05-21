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Боруссия Д официально подписала защитника сборной Германии Шульца

21 мая 13:10 78 Читати українською
Боруссия Д официально подписала защитника сборной Германии Шульца
Шульц перешел в Боруссию Д / Твиттер ФК Боруссия Д

Защитник сборной Германии Нико Шульц официально перешел в дортмундскую Боруссию.

Левый защитник сборной Германии Нико Шульц подписал с Боруссией Д контракт сроком до лета 2024 года, передает официальный сайт дортмундцев.

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Сообщалось, что сделка оценивается в 27 млн евро, официально стороны не раскрывают детали перехода.

В прошлом сезоне Нико Шульц провел в составе Хоффенхайма 37 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 9 ассистов.

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Германия Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Хоффенхайм Хоффенхайм Германия Германия Нико Шульц Нико Шульц
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