Боруссия Д официально подписала защитника сборной Германии Шульца

Защитник сборной Германии Нико Шульц официально перешел в дортмундскую Боруссию.

Левый защитник сборной Германии Нико Шульц подписал с Боруссией Д контракт сроком до лета 2024 года, передает официальный сайт дортмундцев.

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Сообщалось, что сделка оценивается в 27 млн евро, официально стороны не раскрывают детали перехода.

В прошлом сезоне Нико Шульц провел в составе Хоффенхайма 37 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 9 ассистов.

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