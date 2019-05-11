Боруссия Д установила уникальный рекорд в Бундеслиге

Дортмундская Боруссия на своем поле обыграла Фортуну в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Это был последний домашний матч Боруссии в нынешнем сезоне.

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Интересно, что во всех матчах на своем поле Боруссия забивала в ворота соперника минимум 2 гола. "Шмели" стали первой командой, которой покорилось это достижение в истории Бундеслиги.

За тур до окончания чемпионата Боруссия занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Баварии на 2 очка.