Дортмундская Боруссия вышла на представителей аргентинца с конкретным предложением, сообщает Corriere dello Sport.

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Дибале обещают годовую зарплату в размере 4,5 млн евро чистыми. "Шмели" хотят сделать 28-летнего форварда главной звездой вместо Эрлинга Холанда, потеря которого выглядит неизбежной. Правда, сам Дибала не спешит принимать решение о своем будущем. Аргентинец убежден, что получит больше предложений и сможет выбирать после открытия трансферного окна.

Добавим, что в текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 35 матчей, в которых отличился 14 голами и 6 ассистами. Договориться о новом контракте с туринцами не удалось, поэтому нападающий станет свободным агентом.

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