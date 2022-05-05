Дортмундська Борусія вийшла на представників аргентинця з конкретною пропозицією, інформує Corriere dello Sport.

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Дибалі обіцяють річну зарплату у розмірі 4,5 млн євро чистими. "Джмелі" хочуть зробити 28-річного форварда головною зіркою замість Ерлінга Холанда, втрата якого виглядає неминучою. Щоправда, сам Дибала не поспішає ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Аргентинець переконаний, що він отримає більше пропозицій і зможе вибирати після відкриття трансферного вікна.

Додамо, що у поточному сезоні Дибала провів за Ювентус 35 матчів, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами. Домовитися про новий контракт з туринцями не вдалося, тому нападник стане вільним агентом.

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