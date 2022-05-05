Борусія Д несподівано втрутилася у боротьбу за Дибалу – аргентинцю обіцяють особливу роль і 4,5 млн євро зарплати
Нападник Ювентуса Пауло Дибала має чудову можливість спробувати свої сили у Бундеслізі.
Дортмундська Борусія вийшла на представників аргентинця з конкретною пропозицією, інформує Corriere dello Sport.
Борусія офіційно підписала захисника збірної Німеччини – Дортмунд вдруге перехитрив Баварію
Дибалі обіцяють річну зарплату у розмірі 4,5 млн євро чистими. "Джмелі" хочуть зробити 28-річного форварда головною зіркою замість Ерлінга Холанда, втрата якого виглядає неминучою. Щоправда, сам Дибала не поспішає ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Аргентинець переконаний, що він отримає більше пропозицій і зможе вибирати після відкриття трансферного вікна.
Додамо, що у поточному сезоні Дибала провів за Ювентус 35 матчів, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами. Домовитися про новий контракт з туринцями не вдалося, тому нападник стане вільним агентом.
СуперПіппо по-київськи, або Чому Владислав Ванат – майбутнє Динамо