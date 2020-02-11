Боруссия Д нацелилась на экс-форварда Зари Бонавентуре

Нападающий сборной Нигерии и бельгийского Брюгге Деннис Бонавентуре попал на радар немецкого гранда.

Дортмундская Боруссия рассматривает 22-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Джейдону Санчо, который, скорее всего, покинет немецкий клуб следующим летом, информирует Goal со ссылкой на HLN.

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Напомним, что до перехода в Брюгге Бонавентуре выступал в УПЛ за Зарю. В текущем сезоне нигериец сыграл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 8 голов. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Бонавентуре составляет 12 млн евро. Его контракт с Брюгге рассчитан до лета 2022 года.

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