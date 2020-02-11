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Борусія Д націлилась на екс-форварда Зорі Бонавентуре

14:14 484 Читать на русском
Борусія Д націлилась на екс-форварда Зорі Бонавентуре
Денніс Бонавентуре / 90min

Нападник збірної Нігерії та бельгійського Брюгге Денніс Бонавентуре потрапив на радар німецького гранда.

Дортмундська Борусія розглядає 22-річного футболіста як потенційну заміну Джейдону Санчо, який, скоріш за все, покине німецький клуб наступного літа, інформує Goal з посиланням на HLN.

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Нагадаємо, що до переходу в Брюгге Бонавентуре виступав в УПЛ за Зорю. В поточному сезоні нігерієць зіграв за свій клуб 29 матчів у всіх турнірах і забив 8 голів. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Бонавентуре становить 12 млн євро. Його контракт з Брюгге розрахований до літа 2022 року.

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