Боруссия Д – Рейнджерс – 2:4 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Боруссия Д сенсационно уступила Рейнджерс в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
51’ Джуд Беллингем
82’ Рафаэл Геррейро
Джеймс Тавернье 38’
Альфредо Морелос 41’
Джон Ландстрем 49’
38’ Джеймс Тавернье
41’ Альфредо Морелос
49’ Джон Ландстрем
51’ Джуд Беллингем
82’ Рафаэл Геррейро
Боруссия еще раз доказала, что без Эрлинга Холанда превращается во вполне посредственную команду. Правда, отмена правила выездного гола оставляет "шмелям" неплохие шансы на камбэк.
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В первом тайме для хозяев роковым стали угловые. После одной из подач арбитр назначил пенальти, после другой – Морелос забивал уже в пустые ворота. После перерыва команды забили еще по два мяча. Причем Дортмунд дважды спасался от разгрома.
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