Боруссия еще раз доказала, что без Эрлинга Холанда превращается во вполне посредственную команду. Правда, отмена правила выездного гола оставляет "шмелям" неплохие шансы на камбэк.

Боруссия опозорилась в Лиге Европы – Дортмунд увидел 4 пропущенных от Рейнджерс

В первом тайме для хозяев роковым стали угловые. После одной из подач арбитр назначил пенальти, после другой – Морелос забивал уже в пустые ворота. После перерыва команды забили еще по два мяча. Причем Дортмунд дважды спасался от разгрома.