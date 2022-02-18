Борусія Д сенсаційно поступилася Рейнджерс в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Борусія вкотре довела, що без Ерлінга Холанда перетворюється на цілком посередню команду. Щоправда, скасування правила виїзного гола залишає "джмелям" непогані шанси на камбек.

Борусія зганьбилась у Лізі Європи – Дортмунд побачив 4 пропущені від Рейнджерс

У першому таймі для господарів фатальним стали кутові. Після однієї з подач арбітр призначив пенальті, після іншої – Морелос забивав вже у порожні ворота. По перерві команди забили ще по два м'ячі. При чому Дортмунд двічі рятувався від розгрому.