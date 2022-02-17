Боруссия вылетела из Лиги чемпионов, а Рейнджерс заняли второе место в своей группе Лиги Европы, поэтому командам пришлось играть дополнительный плей-офф, чтобы попасть в 1/8 финала ЛЕ. Марко Розе выставил на домашний матч боевой состав, но Эрлинг Холанд не успел восстановиться и остался вне заявки.

Дортмунд взял мяч под контроль, однако моменты не создавал. Гости тоже не проявляли особой агрессии и не боролись за владение. За первые 35 минут команды нанесли три удара на двоих. Боруссия была немного ближе к голу, но не довела хорошие комбинации до логического завершения.

Антигероем стал Загаду. Он сначала упустил супершанс у чужих ворот (остался сам, но нормально не пробил), а затем "привез" у своих (мяч после углового попал ему в руку). Таверньер ударом с пенальти вывел Рейнджерс вперед. Спустя еще несколько минут шотландцы удвоили преимущество: подача от угла, Арибо сбросил на дальнюю, Морелос забил в пустые.

Марко Розе попытался спасти игру заменами – в перерыве снял провальных Брандта и Витселя, выпустив Рейну и Мукоко. Юссуфа действительно освежил атаку Борусии – благодаря его активности Беллингем сократил отставание. Но прежде Рейнджерс забили третий. Кент прорвался по флангу и выкатил под удар Ландстрему.

В очередной раз провалился правый фланг дортмундской обороны. Номинальный центрбек Аканджи не справился с контролем бровки (90% проигранных дуэлей). Очередная ошибка Мануэля (его обокрали как ребенка) – и четвертый гол в воротах Борусии. Морелос воспользовался пасом Арибо.

Тренеры Дортмунда вынуждены были снять Аканджи и перевести на правый край Геррейро, чтобы не получить столько же. Рафа такой мастер, что даже с чужого фланга создал гол. Подключился к атаке и шикарно пробил левой. Финальный свисток – 2:4. Боруссия спасла приличный счет и сохранила шансы перед ответным матчем.