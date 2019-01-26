Боруссия Д – Ганновер – 5:1 – видео голов и обзор матча

Дортмундская Боруссия разгромила Ганновер в рамках 19 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов матча Боруссия Д – Ганновер на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 19 тур

Боруссия Д – Ганновер – 5:1

Голы: Хакими, 24, Ройс, 60, Гетце, 62, Геррейро, 67, Витсель, 90 – Бакальорц, 86

В первом тайме Боруссия выигрывала только в один мяч благодаря голу Хакими. А вот после перерыва ситуация кардинально изменилась, с 60 по 67 минуты Дортмунд отличился трижды. Бакальорц в конце матча сократил отставание, но последнее слово было за Витселем, который поставил точку в этой игре.

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Благодаря своей победе Боруссия Д набрала 48 очков, уверенно занимая первое место, Ганновер с 11 пунктами остался в зоне вылета.