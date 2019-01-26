Борусія Д – Ганновер – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія розгромила Ганновер в рамках 19 туру Бундесліги. Дивіться відео голів матчу Борусія Д – Ганновер на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 19 тур

Борусія Д – Ганновер – 5:1

Голи: Хакімі, 24, Ройс, 60, Гьотце, 62, Геррейро, 67, Вітсель, 90 – Бакальорц, 86

В першому таймі Борусія вигравала лише в один м'яч завдяки голу Хакімі. А от по перерві ситуація кардинально змінилась, з 60 по 67 хвилини Дортмунд відзначився тричі. Бакальорц наприкінці матчу скоротив відставання, але останнє слово було за Вітселем, який поставив крапку в цій грі.

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Завдяки своїй перемозі Боруссія Д набрала 48 очок, впевнено займаючи перше місце, Ганновер з 11 пунктами залишився в зоні вильоту.