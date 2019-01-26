Боруссия Д уничтожила Ганновер, Хоффенхайм в напряженном матче обыграл Фрайбург: 19 тур Бундеслиги, матчи субботы

В рамках 19 тура Бундеслиги Боруссия М одолела Аугсбург, Вольфсбург крупно уступил Байеру, а Майнц минимально обыграл Нюрнберг.

Чемпионат Германии 2018/19, 19 тур

Боруссия Д – Ганновер – 5:1

Голы: Хакими, 24, Ройс, 60, Гетце, 62, Геррейро, 67, Витсель, 90 – Бакальорц, 86

Боруссия М – Аугсбург – 2:0

Голы: Вендт, 78, Херман, 90+3

Нереализованный пенальті: Хофман, 43

Вольфсбург – Байер – 0:3

Голы: Хаверц, 45, (пен), Фолланд, 62, Брандт, 88

Майнц – Нюрнберг – 2:1

Голы: Бросински, 12, (пен), Квайсон, 73 – Марграйтер, 43

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:4

Голы: Хьолер, 42, Нидерлехнер, 77 – Жоэлинтон, 19, Крамарич, 59, (пен), 72, Демирбай, 85

Дортмундская Боруссия камня на камне не оставила от Ганновера. Хотя по первому тайму предвидеть такой ход матча, ведь Боруссия выигрывала только в один мяч благодаря голу Хакими. А вот после перерыва ситуация кардинально изменилась, с 60 по 67 минуты Дортмунд отличился трижды. Бакальорц в конце матча сократил отставание, но последнее слово было за Витселем, который поставил точку в матче.



Другая Боруссия не без труда обыграла Аугсбург. Все могло бы быть проще, реализуй Хофман пенальти в конце первого тайма, но все сложилось удачно для менхенгладбахцев. Вендт на 78 минуте сумел открыть счет. Аугсбург пытался отыграться, однако пропустил контратаку и Херман поставил точку в матче.



Байер на выезде разгромил Вольфсбург. Хаверц реализовал пенальти под занавес первого тайма, а после перерыва Фолланд и Брандт сделали счет разгромным.



Майнц минимально победил Нюрнберг. Открыл счет Бросински ударом с пенальти, однако Нюрнберг перед перерывом выровнял положение. Однако Квайсон во втором тайме вырвал победу для Майнца.



Фрайбург в напряженном противостоянии уступил Хоффенхайму. В первом тайме на гол Жоелинтона хозяева ответили голом Хьолера. Во втором Крамарич оформил дубль, на который голом ответил Нидерлехнер, но точку в матче поставил Демирбай.

Благодаря своей победе Боруссия Д набрала 48 очков, уверенно занимая первое место, Ганновер с 11 пунктами остался в зоне вылета. Боруссия М идет второй, отставая на 9 очков от первого места, Аугсбург с 15 пунктами также остался рядом с зоной вылета. Байер благодаря своей победе набрал 27 очков и догнал Вольфсбург, который с 28 пунктами находится на ступеньку выше. Майнц также набрал 27 очков, а Нюрнберг замыкает турнирную таблицу. Хоффенхайм с 28 пунктами остался на 6 месте благодаря своей победе, а Фрайбург упустил возможность подняться в середину турнирной таблицы.