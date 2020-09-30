Поединок за Суперкубок Германии между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией станет особенным для Бибианы Штайнхаус – первой женщины в роли главного арбитра в истории Бундеслиги.

41-летняя рефери завершит судейскую карьеру после Der Klassiker в среду, сообщает kicker.

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Штайнхаус решила повесить свисток на гвоздь после более 20-ти лет в арбитраже. Широкая общественность узнала о ней в 2007-м, когда рефери получила первые назначения во Второй Бундеслиге. Причиной ухода Штайнхаус якобы стали проблемы со здоровьем – перед стартом нового сезона она не сдавала традиционные спринтерские тесты для арбитров, а в последние годы часто боролась с травмами.

К слову, в активе Бибианы Штайнхаус матчи на уровне сборных, поединки Кубка УЕФА и Лиги Европы и даже поединок Лиги чемпионов. Вне футбола она работает полицейской.

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