Дортмундская Боруссия пригласила в свой тренировочный комплекс 21-летнюю бегунью сборной Германии Алису Шмидт, чтобы провести занятие по общей физической подготовке с игроками главной команды, сообщает издание Eurosport.

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Самая сексуальная спорстменка мира по версии австралийского журнала "Busted Coverage" выполнила серию выпадов и растяжек вместе с защитниками Тома Менье, Феликсом Пасслаком и Мануэлем Аканджи.

Затем Алиса пробежала коронную 400-метровку вместе с Матсом Хуммельсом. После рывка девушка выложила фотографию запыхавшегося футболиста и написала: "Я действительно недооценила его".

Вероятно, одним из инициаторов приглашения легкоатлетки в Боруссию стал технический спонсор. И дортмундцев, и Алису поддерживает производитель спортивной экипировки Puma.

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