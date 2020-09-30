Поєдинок за Суперкубок Німеччини між дортмундською Борусією і мюнхенською Баварією стане особливою для Бібіани Штайнхаус – першої жінки в ролі головного арбітра в історії Бундесліги.

41-річна рефері завершить суддівську кар'єру після Der Klassiker у середу, повідомляє kicker.

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Штайнхаус вирішила повісити свисток на гвіздок після понад 20-ти років в арбітражі. Широкий загал дізнався про неї у 2007-му, коли рефері отримала перші призначення у Другій Бундеслізі. Причиною відходу Штайнхаус нібито стали проблеми зі здоров'ям – перед стартом нового сезону вона не здавала традиційні спринтерські тести для арбітрів, а впродовж останніх років часто боролася з травмами.

До слова, в активі Бібіани Штайнхаус матчі на рівні збірних, поєдинки Кубка УЄФА та Ліги Європи та навіть поєдинок Ліги чемпіонів. Поза футболом вона працює поліцейською.

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