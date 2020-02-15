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Борусія Д – Айнтрахт: фанати "жовто-чорних" влаштували неймовірний перфоманс, присвячений рідному місту

15 лютого 09:36 543 Читать на русском
Борусія Д – Айнтрахт: фанати "жовто-чорних" влаштували неймовірний перфоманс, присвячений рідному місту
Радість гравців Борусія Д / Твіттер ФК Борусія Д

Матч 22-го туру Бундесліги між дортмундською Борусією та Айнтрахтом з Франкфурта запам'ятався не лише феєричним виступом "жовто-чорних".

33’ Лукаш Піщек
50’ Джейдон Санчо
54’ Ерлінг Холанд
74’ Рафаел Геррейро
 
33’ Лукаш Піщек
50’ Джейдон Санчо
54’ Ерлінг Холанд
74’ Рафаел Геррейро

Фанати дортмундської Борусії організували красивий перфоманс перед поєдинком проти Айнтрахта.

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Легендарна "жовта стіна" спочатку мала червоно-білі кольори з гербом Німеччини, але в мить вони перетворились на жовто-чорні, а герб змінився логотипом Борусії Дортмунд. Напис внизу трибун засвідчив: "Велике місто Дортмунд – моя мрія".

Нагадаємо, що Борусія розбила Айнтрахт в себе вдома (4:0), набрала 42 очки та впритул наблизилась до першого місця.

Борусія Д розгромила Айнтрахт у рідних стінах – "джмелі" впритул наблизились до лідера Бундесліги

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футбольні фанати Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Борусія Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт
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