Борусія Д – Айнтрахт: фанати "жовто-чорних" влаштували неймовірний перфоманс, присвячений рідному місту

Матч 22-го туру Бундесліги між дортмундською Борусією та Айнтрахтом з Франкфурта запам'ятався не лише феєричним виступом "жовто-чорних".

Фанати дортмундської Борусії організували красивий перфоманс перед поєдинком проти Айнтрахта.

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Легендарна "жовта стіна" спочатку мала червоно-білі кольори з гербом Німеччини, але в мить вони перетворились на жовто-чорні, а герб змінився логотипом Борусії Дортмунд. Напис внизу трибун засвідчив: "Велике місто Дортмунд – моя мрія".

Нагадаємо, що Борусія розбила Айнтрахт в себе вдома (4:0), набрала 42 очки та впритул наблизилась до першого місця.

Борусія Д розгромила Айнтрахт у рідних стінах – "джмелі" впритул наблизились до лідера Бундесліги