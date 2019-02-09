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Борусії Д не вистачило переваги у 3 голи для перемоги над Хоффенхаймом, Фрайбург та Вольфсбург забили 6 м'ячів на двох

18:35 378 Читать на русском
Борусії Д не вистачило переваги у 3 голи для перемоги над Хоффенхаймом, Фрайбург та Вольфсбург забили 6 м'ячів на двох
Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3

Відбулися чергові матчі 21-го туру чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини, 21 тур

Борусія Д – Хоффенхайм – 3:3

Голи: Санчо, 32, Гьотце, 43, Геррейеро, 63 – Бельфоділ, 75, 87, Кадерабек, 83

Борусія М – Герта – 0:3

Голи: Калу, 30, Дуда, 56, Зельке, 76

Ганновер – Нюрнберг – 2:0

Голи: Мюллер, 45+5, 77

Фрайбург – Вольфсбург – 3:3

Голи: Грифо, 37, Петерсен, 77, Вальдшмідт, 88 – Руссійон, 11, Вергхорст, 63, Штеффен, 74

Лідер Бундесліги дортмундська Борусія несподівано втратила очки в матчі з Хоффенхаймом. При чому "джмелі" володіли перевагою у 3 м'ячі. Маріо Гьотце забив свій 50-й гол в чемпіонаті Німеччини.

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Герта на виїзді розгромила Борусію М. Соломон Калу забив свій 8-й гол у ворота "жеребців".

Ганновер нарешті перервав свою 8-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті, здолавши Нюрнберг.

Фрайбург та Вольфсбург розіграли справжню драму, забивши по 3 голи. Господарі у компенсований час могли вирвати перемогу, але взяття воріт не зарахували через офсайд.

Борусія Д залишилася на вершині турнірної таблиці, маючи 50 очок. Їх тезки з Менхенгладбаха подарували шанс Баварії вийти на чисте 2-ге місце. Герта та Хоффенхайм продовжують боротьбу за єврокубки, Ганновер та Нюрнберг залишаються на дні.

Німеччина21 турМАҐЕ СОЛАР Штадіон (Фрайбурґ)

Фрайбург - Вольфсбург: Субота 09 лютого 2019

Фрайбург
Матч завершено
3 : 3
Вольфсбург
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