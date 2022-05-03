Борнмут после двухлетней паузы вернулся в АПЛ – гениальный гол спровоцировал безумие фанатов
В рамках перенесенного матча 33-го тура Чемпионшипа Ноттингем Форест минимально уступил поле Борнмута (0:1).
"Вишни" два года назад со скандалом вылетели из АПЛ. Клуб даже планировал судиться с разработчиками технологии автоматической фиксации голов. Быстро вернуться в элиту не удалось. Потребовалось две попытки.
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Борнмут и Ноттингем Форест вели прямую борьбу за вторую прямую путевку в АПЛ. Правда, в отчетном матче "лесникам" нужно было исключительно побеждать. Вместо этого они уступили и сыграют в плей-офф.
Борнмут теоретически устраивала и ничья (тогда бы все решалось в последнем туре), но гениальный гол после розыгрыша штрафного позволил отпраздновать возвращение в элиту уже сегодня. Фанаты так и сделали, переместившись с трибун на футбольное поле.