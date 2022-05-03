"Вишни" два года назад со скандалом вылетели из АПЛ. Клуб даже планировал судиться с разработчиками технологии автоматической фиксации голов. Быстро вернуться в элиту не удалось. Потребовалось две попытки.

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Борнмут и Ноттингем Форест вели прямую борьбу за вторую прямую путевку в АПЛ. Правда, в отчетном матче "лесникам" нужно было исключительно побеждать. Вместо этого они уступили и сыграют в плей-офф.

Борнмут теоретически устраивала и ничья (тогда бы все решалось в последнем туре), но гениальный гол после розыгрыша штрафного позволил отпраздновать возвращение в элиту уже сегодня. Фанаты так и сделали, переместившись с трибун на футбольное поле.

What a clever goal and finish from Kieffer Moore. Bournemouth leads 1-0 against Nottingham Forest, a result which would guarantee the Cherries a spot back in the EPL. pic.twitter.com/gz8QQJYsAM — Larry Henry Jr (@lhenry019) May 3, 2022