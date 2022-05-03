"Вишні" два роки тому зі скандалом вилетіли з АПЛ. Клуб навіть планував судитися з розробниками технології автоматичної фіксації голів. Швидко повернутися в еліту не вдалося. Знадобилося дві спроби.

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Борнмут та Ноттінгем Форест вели безпосередню боротьбу за другу пряму путівку в АПЛ. Щоправда, у звітному матчі "лісникам" потрібно було виключно перемагати. Натомість вони поступилися і зіграють у плей-офф.

Борнмут теоретично влаштовувала й нічия (тоді все вирішувалося б в останньому турі), але геніальний гол після розіграшу штрафного дозволив відсвяткувати повернення в еліту вже сьогодні. Фанати так і зробили, перемістившись із трибун на футбольне поле.

What a clever goal and finish from Kieffer Moore. Bournemouth leads 1-0 against Nottingham Forest, a result which would guarantee the Cherries a spot back in the EPL. pic.twitter.com/gz8QQJYsAM — Larry Henry Jr (@lhenry019) May 3, 2022