Борнмут після дворічної паузи повернувся в АПЛ – геніальний гол спровокував шаленство фанатів
В рамках перенесеного матчу 33-го туру Чемпіоншипу Ноттінгем Форест мінімально поступився на полі Борнмута (0:1).
"Вишні" два роки тому зі скандалом вилетіли з АПЛ. Клуб навіть планував судитися з розробниками технології автоматичної фіксації голів. Швидко повернутися в еліту не вдалося. Знадобилося дві спроби.
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Борнмут та Ноттінгем Форест вели безпосередню боротьбу за другу пряму путівку в АПЛ. Щоправда, у звітному матчі "лісникам" потрібно було виключно перемагати. Натомість вони поступилися і зіграють у плей-офф.
Борнмут теоретично влаштовувала й нічия (тоді все вирішувалося б в останньому турі), але геніальний гол після розіграшу штрафного дозволив відсвяткувати повернення в еліту вже сьогодні. Фанати так і зробили, перемістившись із трибун на футбольне поле.