В рамках субботней программы 31-го тура АПЛ было проведено несколько матчей, важнейший из которых завершился триумфом команды Забарного. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 31-й ур

Тоттенхэм – Борнмут – 2:3

Голы: Сон, 14, Данджума, 88 – Винья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Эзе, 54, 68

Вулверхэмптон – Брентфорд – 2:0

Голы: Коста, 27, Хван Хи Чхан, 69

Тренер Борнмута после неудачных шести минут Забарного с Брайтоном обещал, что украинца поддержат. Мол, он будет иметь шансы сыграть в основе. Поддержка получилась так себе – Илья уже во втором матче подряд просидел в запасе, так и не появившись на поле. На этот раз экс-динамовец наблюдал за битвой "вишенок" с Тоттенхэмом в Лондоне.

"Шпоры" наказали за отсутствие Забарного уже на 14-й минуте. Перишич ворвался на левый край штрафной и покатил в спину защитникам, а Сон пробил в дальний угол – 0:1! Впрочем, на 38-й минуте гости сравняли счёт усилиями Виньи, которому удалось отличиться с передачи Соланке.

Старт второго тайма шокировал Лондон, ведь Соланке замкнул вывел гостей вперед. Тоттенхэм в своих попытках отыграться не был убедительным – организация игры хромала, а моменты имели случайный характер. Тем не менее, в концовке основного времени хозяева забили два гола.

Один не засчитали из-за офсайда (не повезло Ришарлисону), а вот свежий Данджума на 88-й минуте восстановил статус-кво благодаря удачному отскоку под удар.

Казалось, что Тоттенхэм сейчас и дожмет аутсайдера, но вместо этого "шпоры" пропустили контратаку на 90+5-й минуте. Уаттара получил пас на ход от Соланке, ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил в дальний угол – 3:2! Борнмут забил победный гол и оторвался от зоны вылета на 6 очков, а Тоттенхэм не смог вернуться в зону ЛЧ.

В параллельном матче Кристал Пэлас одержал выездную победу над Саутгемптоном. Оба гола на Сент-Мэрис Стэдиум в середине второго тайма забил Эберечи Эзе. Безвыигрышная серия "святых" продолжилась до шести туров.

Рой Ходжсон после возвращения на тренерский мостик "орлов" набрал максимум очков, одержав три победы с суммарным счетом 9:2. Как следствие, команда оторвалась от зоны вылета уже на 9 зачётных баллов. "Святые" остаются на дне турнирной таблицы с 4-очковым отставанием от спасительной 17-й позиции, на которой засел Эвертон с Миколенко.

Брентфорд не смог победить в пятом матче подряд. Более того – на этом отрезке подопечные Томаса Франка потерпели уже третье поражение. В 31-ом туре обидчиком стал Вулверхэмптон, который принимал "шмелей" в родных стенах.

Счет на 27-й минуте открыл Диего Коста, который отметился первым голом после возвращения в АПЛ.

Для этого испанскому бразильцу понадобилось аж 17 матчей. Взятие ворот выглядело неуклюже в завершающей фазе, однако именно Коста разогнал результативную контратаку. В середине же второго тайма

Хван Хи Чхан воспользовался отскоком после прострела Поденсе, установив окончательный счет – 2:0.

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