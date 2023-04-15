В рамках суботньої програми 31-го туру АПЛ було проведено кілька матчів, найважливіший із яких завершився тріумфом команди Забарного. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 31-й ур

Тоттенхем – Борнмут – 2:3

Голи: Сон, 14, Данджума, 88 – Вінья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5

Саутгемптон – Крістал Пелас – 0:2

Голи: Езе, 54, 68

Вулверхемптон – Брентфорд – 2:0

Голи: Коста, 27, Хван Хі Чхан, 69

Тренер Борнмута після невдалих шести хвилин Забарного з Брайтоном обіцяв, що українця підтримають. Мовляв, він матиме шанси зіграти в основі. Підтримка вийшла такою собі – Ілля вже у другому матчі поспіль просидів у запасі, так і не з'явившись на полі. Цього разу екс-динамівець спостерігав за битвою "вишеньок" з Тоттенхемом у Лондоні.

"Шпори" покарали за відсутність Забарного вже на 14-й хвилині. Перішіч увірвався на лівий край штрафного й покотив у спину захисникам, а Сон пробив у дальній кут – 0:1! Втім, на 38-й хвилині гості зрівняли рахунок зусиллями Віньї, якому вдалося відзначитись з передачі Соланке.

Старт другого тайму шокував Лондон, адже Соланке вивів гостей уперед. 1:2! Тоттенхем у своїх спробах відігратись не був переконливим – організація гри шкутильгала, а моменти мали випадковий характер. Тим не менш, наприкінці основного часу господарі забили два голи.

Один не зарахували через офсайд (не пощастило Рішарлісону), а от свіжий Данджума на 88-й хвилині відновив статус-кво завдяки вдалому відскоку під удар. Здавалося, що Тоттенхем зараз і дотисне аутсайдера, однак замість цього "шпори" пропустили контратаку на 90+5-й хвилині.

Уаттара отримав передачу на хід від Соланке, увірвався в штрафний, хитнув захисника й пробив у дальній кут – 3:2! Борнмут забив переможний гол і відірвався від зони вильоту на 6 очок, а Тоттенхем не зміг повернутись у зону ЛЧ.

У паралельному матчі Крістал Пелас здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном. Обидва голи на Сент-Меріс Стедіум в середині другого тайму забив Еберечі Езе. Безвиграшна серія "святих" продовжилась до шести турів.

Рой Ходжсон після повернення на тренерський місток "орлів" набрав максимум очок, здобувши три перемоги із сумарним рахунком 9:2. Як наслідок, Крістал Пелас відірвався від зони вильоту на 9 залікових балів. "Святі" залишаються на дні турнірної таблиці з 4-очковим відставанням від рятівної 17-ї позиції, на якій засів Евертон з Миколенком.

Брентфорд не зміг перемогти у п'ятому матчі поспіль. Ба більше – на цьому відрізку підопічні Томаса Франка зазнали вже третьої поразки. У 31-му турі кривдником став Вулверхемптон, який приймав "джмелів" вдома.

Рахунок на 27-й хвилині відкрив Дієго Коста, який відзначився першим голом після повернення в АПЛ.

Для цього іспанському бразильцю знадобилося аж 17 матчів. Взяття воріт виглядало неоковирно в завершальній фазі, однак саме Коста розігнав результативну контратаку.

В середині ж другого тайму Хван Хі Чхан скористався відскоком після прострілу Поденсе, встановивши остаточний рахунок – 2:0.

Челсі програв Брайтону в домашньому матчі АПЛ – Мудрик став найкращим асистентом, Де Дзербі знищив і Лемпарда