Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Борнмут – украинец стал одним из лучших в выездном матче АПЛ

Манчестер Сити одолел Борнмут 3:1 в игре 3-го тура чемпионата Англии. Александр Зинченко вышел в стартовом составе. Счет и отчет матча читайте в этой новости.

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 16:00 по Киеву. Команда Гвардиола прервала рекордную серию побед с Зинченко на поле на 23-х встречах АПЛ. Оба соперника еще не проигрывали в текущем сезоне и набрали по 4 очка. В то же время только Ливерпуль и Арсенал победили в обоих первых турах. Интересно, что в рамках АПЛ Манчестер Сити побеждал Борнмут в каждом из 8-и личных матчей.

Борнмут – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

Кевин Де Брюйне неожиданно подарил мяч сопернику в центре поля, но Джошуа Кинг пробил прямо в руки Эдерсон. Зинченко несколько раз жестко приняли на половине поля Сити. В одном из эпизодов соперник разбил в кровь губу украинца. Первый момент гости создали после того, как Олекс через Давида Силву и Стерлинга запустил быструю атаку в касание, которую завершал Бернарду Силва. Мяч после рикошета минимально разминулся с рамкой ворот. Зинченко еще раз классно развернул атаку пасом в штрафную. Де Брюйне потерял возможность для удара, но Стерлинг добил в угол. Почти голевой пас для игрока сборной Украины!

Зинченко отдал уже 3 ключевых паса на обострение за 15 минут – безусловный лидер в матче. Вот это начало, которому даже окровавленная губа не мешает. Еще одна подача от Саши завершается ударом Давида Силвы и классным сейвом Рэмсдейла. Украинец позволил подать со своего фланга, и ошибка защитников привела к удару Смита вплотную. Эдерсон выручил. А спустя несколько минут гости наказали. Бернарду на Силву, тот на Стерлинга. Защитники и вратарь Борнмута так и не поняли, что случилось, пока Рахим не протолкнул круглого в сетку.

Шедевральный штрафной выполнил Харри Уилсон на 3-й компенсированной. У Эдерсона не было никаких шансов, хотя бразилец и должен был защищать этот угол – просто идеальный парашют залетел в девятку. Только Давид Силва, Стерлинг и Агуэро заработали более высокий балл, чем Зина, за первый тайм от Sofascore. Украинец создал 4 момента для партнеров и был одним из лидеров своей команды по подкатам (2) и выносам (2).

Зинченко едва не привез неприятности на свои ворота, после чего 2 момента пришли после его прострела и подачи. В обоих случаях вратарь хозяев отчаянно спасает свои ворота. Александра просто не остановить сегодня с его острыми передачами! Каллум Уилсон выбегает на свидание с Эдерсон – бразилец перекрывает угол обстрела и спасает команду Гвардиолы. Затем Де Брюйне с Агуэро разыгрывают стремительную стеночку на правом фланге, минимальный промах бельгийца! Эдерсон снова тянет опасный выстрел из пределов штрафной.

Команды показывают зрелищный футбол от ворот до ворот на старте второго тайма. Зинченко выигрывает верховую борьбу после вбрасывания аута, Агуэро получает пас, в несколько передач обыгрывается с Давидом Силвой и наносит решающий удар. Украинец принял участие в 2 из 3 голевых атаках Манчестер Сити сегодня.