Забарный выходит в старте Борнмута на Ливерпуль – онлайн-трансляция матча АПЛ
Ливерпуль поехал в гости к Борнмуту в матче 21 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Борнмут – Ливерпуль начинается в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.
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Борнмут прекрасной серией завершил прошлый год и выбрался из опасной зоны. Илья Забарный – важная часть команды, он всегда в старте. Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, но испытывает проблемы с составом. Салах уехал на КАН, а Александер-Арнольд и Робертсон травмированы.
Стартовые составы команд
Борнмут: Нето – Аронс, Забарный, Мефем, Хилл – Кук, Кристи – Синистерра, Клюйверт, Таверньер – Соланке.
Запасные: Траверс, Гринвуд, Келли, Брукс, Биллинг, Килкенни, Скотт, Маркондес, Мур.
Ливерпуль: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес – Эллиот, Мак Аллистер, Джонс – Нуньес, Жота, Диас.
Запасные: Келлехер, Адриан, Кванса, Бек, Гравенберх, Макконнелл, Кларк, Гордон, Гакпо.