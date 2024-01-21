Ливерпуль поехал в гости к Борнмуту в матче 21 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Ливерпуль начинается в 18:30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Борнмут прекрасной серией завершил прошлый год и выбрался из опасной зоны. Илья Забарный – важная часть команды, он всегда в старте. Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, но испытывает проблемы с составом. Салах уехал на КАН, а Александер-Арнольд и Робертсон травмированы.

Стартовые составы команд

Борнмут: Нето – Аронс, Забарный, Мефем, Хилл – Кук, Кристи – Синистерра, Клюйверт, Таверньер – Соланке.

Запасные: Траверс, Гринвуд, Келли, Брукс, Биллинг, Килкенни, Скотт, Маркондес, Мур.

Ливерпуль: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес – Эллиот, Мак Аллистер, Джонс – Нуньес, Жота, Диас.

Запасные: Келлехер, Адриан, Кванса, Бек, Гравенберх, Макконнелл, Кларк, Гордон, Гакпо.