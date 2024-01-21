Ліверпуль поїхав у гості до Борнмута в матчі 21 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Ліверпуль розпочинається о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Борнмут прекрасною серією завершив минулий рік і вибрався з небезпечної зони. Ілля Забарний – важлива частина команди, він завжди в старті. Ліверпуль очолює турнірну таблицю, але має проблеми зі складом. Салах поїхав на КАН, а Александер-Арнольд і Робертсон травмовані.

Стартові склади команд

Борнмут: Нето – Аронс, Забарний, Мефем, Хілл – Кук, Крісті – Сіністерра, Клюйверт, Таверньєр – Соланке.

Запасні: Траверс, Грінвуд, Келлі, Брукс, Біллінг, Кілкенні, Скотт, Маркондес, Мур.

Ліверпуль: Аліссон – Бредлі, Конате, ван Дейк, Гомес – Елліот, Мак Аллістер, Джонс – Нуньєс, Жота, Діас.

Запасні: Келлехер, Адріан, Кванса, Бек, Гравенберх, Макконнел, Кларк, Гордон, Гакпо.