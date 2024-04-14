Борнмут не сумел удержать победу над Манчестер Юнайтед в 33 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Вишенки" шокировали манкунианцев двумя голами в первом тайме от Соланке и Клюйверта. Манчестер Юнайтед ответил голом с пенальти Фернандеша. В середине второй половины игры Борнмут привез в свои ворота снова 11-метровый, который удачно реализовал португалец. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

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Манчестер Юнайтед опустился на седьмую строчку в турнирной таблице с 50 баллами. Борнмут расположился на 12 месте с 42 очками.