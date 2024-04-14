Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2 – видео голов и обзор матча
09:46 - Читати українською
Борнмут не сумел удержать победу над Манчестер Юнайтед в 33 туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
16’ Доминик Соланке
36’ Джастин Клюйверт
Бруну Фернандеш 31’
Бруну Фернандеш 65’
16’ Доминик Соланке
31’ Бруну Фернандеш
36’ Джастин Клюйверт
65’ Бруну Фернандеш
"Вишенки" шокировали манкунианцев двумя голами в первом тайме от Соланке и Клюйверта. Манчестер Юнайтед ответил голом с пенальти Фернандеша. В середине второй половины игры Борнмут привез в свои ворота снова 11-метровый, который удачно реализовал португалец. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.
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Манчестер Юнайтед опустился на седьмую строчку в турнирной таблице с 50 баллами. Борнмут расположился на 12 месте с 42 очками.
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