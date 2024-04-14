Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу
09:46 - Читать на русском
Борнмут не зумів втримати перемогу над Манчестер Юнайтед у 33 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
16’ Домінік Соланке
36’ Джастін Клюйверт
Бруну Фернандеш 31’
Бруну Фернандеш 65’
16’ Домінік Соланке
31’ Бруну Фернандеш
36’ Джастін Клюйверт
65’ Бруну Фернандеш
"Вишеньки" шокували манкуніанців двома голами в першому таймі від Соланке та Клюйверта. Манчестер Юнайтед відповів голом з пенальті Фернандеша. У середині другої половини гри Борнмут привіз в свої ворота знову 11-метровий, який вдало реалізував португалець. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.
МЮ вирвав незаслужену нічию на полі Борнмута – драма VAR на 90+4, Забарний поховав себе асистом супернику
Манчестер Юнайтед опустився на сьому сходинку у турнірній таблиці з 50 балами. Борнмут розташувався на 12 місці з 42 очками.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter