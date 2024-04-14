Борнмут не зумів втримати перемогу над Манчестер Юнайтед у 33 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Вишеньки" шокували манкуніанців двома голами в першому таймі від Соланке та Клюйверта. Манчестер Юнайтед відповів голом з пенальті Фернандеша. У середині другої половини гри Борнмут привіз в свої ворота знову 11-метровий, який вдало реалізував португалець. Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

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Манчестер Юнайтед опустився на сьому сходинку у турнірній таблиці з 50 балами. Борнмут розташувався на 12 місці з 42 очками.