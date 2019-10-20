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Борячук: Чувствую доверие Каштру, хотя он ничего не обещает

10:43 27 Читати українською
Борячук: Чувствую доверие Каштру, хотя он ничего не обещает
Андрей Борячук / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Андрей Борячук признался, что чувствует доверие нового главного тренера команды Луиша Каштру.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Это была моя первая игра Шахтера за два года. Был в аренде в Мариуполе, поэтому получилось, что не играл за Шахтер два года. Рад, что вышел на поле в матче против Колоса и получил столько игрового времени, сколько мне выделил Луиш Каштру. Встреча сложилась для нас хорошо, команда взяла три очка.

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Доверие Каштру чувствую, безусловно. В Шахтере всегда большая конкуренция, поэтому надо продолжать много работать, чтобы играть. Понятно, что тренер ничего не обещает, но его доверие чувствую, и это дает мотивацию работать дальше", – цитирует Борячука zbirna.com.

Напомним, в 11-м туре УПЛ Шахтер не оставил шансов Колосу (6:0) и продолжил свою впечатляющую победную серию на внутренней арене. Борячук вышел на поле на 72-й минуте вместо Жуниора Мораеса.

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Андрей Борячук Андрей Борячук Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Колос Шахтер Шахтер
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