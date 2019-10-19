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Каштру дает Фонсеке урок, – Вацко прокомментировал изменения в игре Шахтера

19 октября 23:20 58 Читати українською
Каштру дает Фонсеке урок, – Вацко прокомментировал изменения в игре Шахтера
Виктор Вацко / ICTV

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился своим наблюдением за изменениями в игре донецкого Шахтера после того, как команда сменила главного тренера.

5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес
 
5’ Жуниор Мораес
26’ Евгений Коноплянка
32’ Додо
42’ Тайсон
45’ Тайсон
61’ Жуниор Мораес

"Каштру дает Фонсеке урок: побеждать в УПЛ Шахтер может, даже выставляя наполовину молодежный состав. Додо, Бондарь, Матвиенко, Тете... Сиприано – номинальный вингер – слева в обороне. Их качества вполне достаточно на этом уровне", – написал Вацко в твиттере.

"Хорошо, что арбитр засчитал гол Диего Армандо Яремчука", – Вацко прокомментировал скандальный гол украинского нападающего

Напомним, в 11-м туре УПЛ Шахтер разгромил Колос (6:0) и продолжил свою впечатляющую победную серию на внутренней арене, которая продолжается со старта чемпионата.

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Теги
Шахтер - Колос Виктор Вацко Паулу Фонсека Паулу Фонсека Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер Шахтер
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