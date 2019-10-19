Каштру дает Фонсеке урок, – Вацко прокомментировал изменения в игре Шахтера

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился своим наблюдением за изменениями в игре донецкого Шахтера после того, как команда сменила главного тренера.

"Каштру дает Фонсеке урок: побеждать в УПЛ Шахтер может, даже выставляя наполовину молодежный состав. Додо, Бондарь, Матвиенко, Тете... Сиприано – номинальный вингер – слева в обороне. Их качества вполне достаточно на этом уровне", – написал Вацко в твиттере.

"Хорошо, что арбитр засчитал гол Диего Армандо Яремчука", – Вацко прокомментировал скандальный гол украинского нападающего

Напомним, в 11-м туре УПЛ Шахтер разгромил Колос (6:0) и продолжил свою впечатляющую победную серию на внутренней арене, которая продолжается со старта чемпионата.

Шахтер разбил Колос: дубли Тайсона и Мораеса, 11-матчевая победная серия и 13 очков преимущества над Динамо