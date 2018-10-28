Бонуччі зізнався, в який клуб міг перейти замість Ювентуса

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі розповів, що міг влітку перейти в Манчестер Юнайтед.

"Базово у мене були можливості опинитись у Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Коли я отримував пропозицію від "містян" 2016 року, ми поговорили з керівництвом Ювентуса і вирішили, що мені буде простіше залишитись і перемагати тут.

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Цього року я отримав можливість повернутись додому, я просто припинив приймати інші пропозиції і вирішив здійснити це.

Чи була пропозиція від Юнайтед у кінці сезону? Так. Чи був шанс там опинитись, коли тебе хоче взяти Ювентус? Ні", – сказав Бонуччі The Telegraph.

Матч Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Ювентус відбудеться 23 жовтня о 22:00 за київським часом.

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