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Санчес пропустил тренировку Манчестер Юнайтед – участие в матче с Ювентусом под вопросом

22 октября 14:56 69 Читати українською
Санчес пропустил тренировку Манчестер Юнайтед – участие в матче с Ювентусом под вопросом
Алексис Санчес / Manchester Evening News

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Алексис Санчес не тренировался с основной командой "красных дьяволов" в понедельник и рискует пропустить матч Лиги чемпионов против туринского Ювентуса.

Чилиец отсутствовал на занятии манкунианцев на фоне слухов о своем возможном уходе из клуба зимой, отмечает The Times.

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Отсутствие Алексиса на тренировке ставит под сомнение его участие в матче против Ювентуса в 3-м туре группового этапа ЛЧ. Поединок должен состояться во вторник, 23 октября, на Олд Траффорд.

Ранее сообщалось, что форвард разочарован своим периодом в Манчестер Юнайтед, имеет непростые отношения с наставником манкунианцев Жозе Моуринью и вместе с агентом пытается добиться трансфера в ближайшее трансферное окно.

В сезоне 2018/19 Алексис Санчес провел 7 матчей в АПЛ, в которых отметился лишь одним голом, а также сделал одну результативную передачу. Только в матче стартового тура против Лестера чилийский нападающий отыграл все 90 минут.

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Алексис Санчес Алексис Санчес Манчестер Юнайтед - Ювентус
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