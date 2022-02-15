Бонек: Шевченко был скорее пиарщиком сборной Украины, а команду тренировал Тассотти
Экс-президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек жестко прошелся по украинскому тренеру Андрею Шевченко.
"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. По моему мнению, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти.
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Кроме того, с Дженоа он проиграл 7 матчей из 11-ти. И такой слегка "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?
После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда в том, что он даже не просил Дженоа расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого даже не было", – цитирует Бонека Polsatsport.pl.
Напомним, Шевченко был одним из кандидатов на вакантную должность наставника сборной Польши после того, как был уволен из Дженоа.
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