"К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши. По моему мнению, он был худшим из возможных кандидатов. Он приехал бы к нам после неудачного завершения своего пути со сборной Украины. Хотя известно, что он был скорее пиарщиком этой команды, а сборную тренировал Мауро Тассотти.

Луческу и Кендзёра встретились с наставником сборной Польши – новый тренер посетил расположение киевлян

Кроме того, с Дженоа он проиграл 7 матчей из 11-ти. И такой слегка "побежденный" тренер возьмет на себя сборную Польши и поведет ее в крайне важном стыковом матче против России?

После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер. Не знаю, насколько продвинулись в приглашении Шевченко, но правда в том, что он даже не просил Дженоа расторгнуть с ним контракт. Я думаю, что обе стороны могли бы договориться о деньгах, но этого даже не было", – цитирует Бонека Polsatsport.pl.

Напомним, Шевченко был одним из кандидатов на вакантную должность наставника сборной Польши после того, как был уволен из Дженоа.

"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів