Луческу и Кендзёра встретились с наставником сборной Польши – новый тренер посетил расположение киевлян
23:30 - Читати українською
Свеженазначенный коуч "Кадры" Чеслав Михневич посетил тренировку Динамо.
Защитник Динамо Томаш Кендзёра накануне в Турции провел встречу с главным тренером национальной сборной Польши Чеславом Михневичем, сообщает Łączy nas piłka.
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Новый коуч "Кадры" также пообщался с наставником Динамо Мирчей Луческу.
Напомним, Михневич был назначен в национальную сборную 31 января. Впереди у поляков борьба за выход на чемпионат мира в Катаре. В матче плей-офф квалификации "белым орлам" будет противостоять Россия.
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