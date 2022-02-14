Защитник Динамо Томаш Кендзёра накануне в Турции провел встречу с главным тренером национальной сборной Польши Чеславом Михневичем, сообщает Łączy nas piłka.

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Новый коуч "Кадры" также пообщался с наставником Динамо Мирчей Луческу.

Напомним, Михневич был назначен в национальную сборную 31 января. Впереди у поляков борьба за выход на чемпионат мира в Катаре. В матче плей-офф квалификации "белым орлам" будет противостоять Россия.

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