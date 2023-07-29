"Сможет ли Даниил Сикан занять первую строчку в гонке бомбардиров? Думаю, мячей 16-17 он забить сможет. Ласина Траоре? Они оба могут забить столько. И еще для Кевина Келси останется.

Шахтер понес серьезную потерю накануне старта в УПЛ

А насчет того, какой клуб в этом сезоне может всех удивить... Пожалуй, Колос. Мне кажется, что команда неплохо укрепилась в межсезонье и будет, как минимум, крепким середнячком. А может, даже поборется за зону еврокубков. Особенно неплохо сейчас выглядит оборона.

Кто может стать открытием сезона? Сложный вопрос... Мне всегда хочется выделять своих партнеров. Поэтому назову Дмитрия Крыськива. Хотя он, наверное, уже раскрылся в прошлом году. Тогда – Алексей Кащук. Его не было в Украине в прошлом сезоне. Уверен, что в этом он себя покажет. А если не из Шахтера, то назову одного из СК Днепр-1. Хотелось бы, чтобы получился хороший сезон у Рубчинского. Мне всегда нравилась его игра", – сказал Бондаренко в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, Шахтер уже сегодня, 29 июля, начинает новый сезон матчем 1-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Начало встречи в 17:00.

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