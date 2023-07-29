"Чи зможе Данило Сікан посісти першу сходинку у гонитві бомбардирів? Думаю, м'ячів 16-17 він забити зможе. Ласіна Траоре? Вони обоє можуть забити стільки. І ще для Кевіна Келсі залишиться.

Шахтар зазнав серйозної втрати напередодні старту в УПЛ

А щодо того, який клуб цього сезону може всіх здивувати... Мабуть, Колос. Мені здається, що команда непогано зміцнилася у міжсезоння і буде, як мінімум, міцним середнячком. А може, навіть побореться за зону єврокубків. Особливо непогано зараз виглядає оборона.

Хто може стати відкриттям сезону? Складне питання... Мені завжди хочеться виокремлювати своїх партнерів. Тому назву Дмитра Криськіва. Хоча він, напевно, вже розкрився минулого року. Тоді – Олексій Кащук. Його не було в Україні минулого сезону. Впевнений, що у цьому він себе покаже. А якщо не з Шахтаря, то назву одного з СК Дніпро-1. Хотілося б, щоби вийшов хороший сезон у Рубчинського. Мені завжди подобалася його гра", – сказав Бондаренко у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Шахтар вже сьогодні, 29 липня, розпочинає новий сезон матчем 1-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 17:00.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?