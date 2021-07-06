Полузащитник Артем Бондаренко поделился впечатлениями от игры на позиции центрального защитника в спарринге с Тюркгюджю (2:1).

"Во-первых, мы рады, что удалось победить, ведь хочется выигрывать независимо от того, официальные это матчи или спарринги. Пытался выполнять все требования, но себя оценивать не берусь, поскольку для этого есть тренерский штаб.

Победный гол Мудрика и возвращение сборников в видеообзоре матча Шахтер – Тюркгюджю – 2:1

Что касается новой для меня позиции, то современный футбол требует универсальных исполнителей. По-настоящему интеллектуальные игроки должны уметь действовать на всех позициях.

Во втором тайме команда соперника стала больше прессинговать и раскрываться, от этого и пошло оживление. Тренер просит нас разыгрывать комбинации в короткий пас. Все ребята стараются следовать этим требованиям и не подавать бессмысленно мяч в штрафную.

Усталость накапливается, ведь сборы давно перешагнули экватор. Однако перед спаррингами у нас был выходной, мы смогли восстановиться, так что чувствуем себя хорошо", – цитирует Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Напомним, в третьем контрольном матче Шахтер на последних минутах вырвал победу у немецкого Тюркгюджю. 9 июля "горняки" проведут последний спарринг на сборах в Австрии – соперником вице-чемпиона УПЛ станет Шальке.

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