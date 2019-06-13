Бондаренко может перейти в Виторию Гимараеш, откуда пришел Каштру

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко может стать игроком Витории Гимараеш.

Валерий Бондаренко может стать частью сделки по главному тренеру Луише Каштру и перейти в Виторию Гимараеш, сообщает Guimaraesdigital. Аренда ли это или полноценный трансфер – неизвестно.

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Луиш Каштру возглавил Шахтер после перехода Паулу Фонсеки в Рому. Что интересно, один наставник уже сменял другого в Порту в сезоне 2013/14.

Также была информация, что Шахтер не будет штрафовать Виторию за недостаточное количество игрового времени для бразильского защитника Додо.

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