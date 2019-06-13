toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Бондаренко может перейти в Виторию Гимараеш, откуда пришел Каштру

14:58 90 Читати українською
Бондаренко может перейти в Виторию Гимараеш, откуда пришел Каштру
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко может стать игроком Витории Гимараеш.

Валерий Бондаренко может стать частью сделки по главному тренеру Луише Каштру и перейти в Виторию Гимараеш, сообщает Guimaraesdigital. Аренда ли это или полноценный трансфер – неизвестно.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Луиш Каштру возглавил Шахтер после перехода Паулу Фонсеки в Рому. Что интересно, один наставник уже сменял другого в Порту в сезоне 2013/14.

Также была информация, что Шахтер не будет штрафовать Виторию за недостаточное количество игрового времени для бразильского защитника Додо.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений

blog_ava
Игроки Ливерпуля получили роскошные золотые iPhone XS за победу в Лиге чемпионов
09:55
418
Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Луиш Каштру Луиш Каштру Витория Гимараэш Витория Гимараэш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
18
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук