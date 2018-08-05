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Бондаренко заинтересовал Динамо и Шахтер

20:25 371 Читати українською
Бондаренко заинтересовал Динамо и Шахтер
Валерий Бондаренко / фото: ФК Александрия

Защитник Александрии Валерий Бондаренко попал в сферу интересов обоих грандов украинского футбола.

Комментатор матча Десна – Александрия Виктор Вацко во время трансляции поединка сообщил, что защитник александрийцев Валерий Бондаренко находится на радаре киевского Динамо и донецкого Шахтера.

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Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 400 тысяч евро.

В Александрию Бондаренко перебрался в феврале 2017 года. До этого футболист защищал цвета Скалы (Стрый), Торпедо (Кутаиси) и киевского Арсенала.

Украина3 тур

Десна - Александрия: Воскресенье 05 августа 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Александрия
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