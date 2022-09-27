"Мы привыкли играть на натуральных полях, тогда как искусственный газон в предыдущей игре со Словакией создавал для нас небольшой дискомфорт. Это ни в коем случае не оправдание, а просто факт. Разница заключается во всем – в ощущении, отскоке мяча, в движении. Футбольные люди поймут, что на искусственном поле гораздо труднее играть.

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Все понимают, что плей-офф состоит из двух игр, поэтому мы не делали трагедии, не грустили, а сразу начали восстанавливаться и готовиться к следующей встрече. Она будет самой важной. Всё в наших руках. Мы всегда разговариваем в команде, обсуждаем ошибки, это нормально. Все понимают, какая перед нами стоит задача.

Мы разбирали Словакию, в том числе коварные действия игроков соперника. Я думаю, что на этот поединок мы выйдем совсем с другим настроением. На поле будет совсем другая команда. Заготовки? Наша главная заготовка – выиграть матч и пройти дальше.

Хочется поблагодарить тех людей, которые пришли нас поддержать в Словакии. Было большое количество болельщиков. В Польше ждем еще большей поддержки. В таких поединках, когда многое зависит от психологии, поддержка болельщиков для нас очень важна", – цытирует Бондаренко Суспільне Спорт.

Напомним, решающая дуэль со словаками состоится во вторник, 27 сентября, в 18:30. Первый матч закончился поражением "сине-желтых" со счетом 2:3.

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