"Ми звикли грати на натуральних полях, тоді як штучний газон у попередній грі зі Словаччиною створював для нас невеликий дискомфорт. Це в жодному разі не виправдання, а просто факт. Різниця полягає у всьому – у відчутті, у відскоку м’яча, у русі. Футбольні люди зрозуміють, що на штучному полі набагато важче грати.

"Зробимо все, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи": Ротань – про кадрові втрати і головну зброю Словаччини

Усі розуміють, що плей-офф складається з двох ігор, тому ми не робили трагедії, не сумували, а одразу почали відновлюватися й готуватися до наступної зустрічі. Вона буде найважливішою. Усе в наших руках. Ми завжди розмовляємо в команді, обговорюємо помилки, це нормально. Усі розуміють, яке перед нами стоїть завдання.

Ми розбирали Словаччину, у тому числі й підступні дії гравців суперника. Я гадаю, що на цей поєдинок ми вийдемо зовсім з іншим настроєм. На полі буде зовсім інша команда. Заготовки? Наша головна заготовка – виграти матч і пройти далі.

Хочеться подякувати тим людям, які прийшли нас підтримати у Словаччині. Була чимала кількість уболівальників. У Польщі чекаємо на ще більшу підтримку. У таких поєдинках, коли багато що залежить від психології, підтримка вболівальників для нас дуже важлива", – цитує Бондаренка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, вирішальна дуель зі словаками відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 18:30. Перший матч закінчився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:3.

Україна U-21 програла 1-й матч за вихід на Євро-2023 – партнер Коваленка допоміг Словаччині перестріляти "синьо-жовтих"