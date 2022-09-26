"Эти два дня посвятили тому, чтобы команда больше восстановилась как в физическом плане, так и в психологическом. Отвели это время на восстановление, поэтому, думаю, ребята готовы и понимают, что нужно завтра. Думаю, что все в наших руках и ногах .

"Это один из сильнейших соперников, с которыми мы играли": Судаков – о поражении Словакии в 1-м матче за выход на Евро

Что касается кадровой ситуации, как это бывает после матчей, то какие-то микроповреждения присутствуют. Вивчаренко будет пропускать поединок из-за дисквалификации. Это у нас единственная потеря.

Игра в защите? Все понимают, что мы совершили ошибки. Но всегда проигрывают все вместе, главное – сделать выводы и двигаться дальше. Я уверен, что завтра мы таких ошибок не допустим. В плане психологии все, вероятно, так расставлено по местам, что ребята понимают: лишние эмоции и переживания следует отбросить. Есть матч, который нужно выигрывать.

В составе Словакии в первом матче выделяли игроков, у которых больше уверенности. Это футболисты из национальной сборной, уже игравшие за первую команду и демонстрировавшие довольно хорошую игру. Стрелец, Суслов – они нам показали, что это исполнители, ведущие за собой весь коллектив. Ну и нужно отдельно выделить характер, это главное их оружие. Это команда, которая сражается за результат до конца. Мы это видели в прошлом матче, увидим и завтра. Нам нужно быть готовыми прежде всего к этому характеру и к этой игре, когда идет много длинных передач.

Хотелось бы, чтобы украинцы, проживающие и находящиеся здесь из-за войны, поддержали нас. Будем рады их увидеть и сделаем все, чтобы Украина попала на чемпионат Европы", – цитирует Ротаня Суспільне Спорт.

Напомним, решающая дуэль со словаками состоится во вторник, 27 сентября, в 18:30. Первый матч закончился поражением "сине-желтых" со счетом 2:3.

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