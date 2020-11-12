Центрбэк Шахтера Валерий Бондарь не видит проблемы в том, что Андрей Шеченко в матче против Польши выпустил его на позиции правого защитника.

"Очень долго к этому шел, стремился. Очень важный день в моей жизни, для моей семьи и моей девушки. Это моя опора и поддержка, которая всегда ведет меня вперед. Приятно очень дебютировать, хотя и не смогли сегодня победить.

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Выходить с ребятами в национальной сборной – это огромная ответственность и честь. Хороший футболист должен приспосабливаться к игре, выходить и помогать на любой позиции. Мы все профессионалы. Если тренер выпускает на ту или иную позицию, нужно сыграть и помочь своей команде", – сказал Бондарь в эфире ФутболNews.

Напомним, что дальше команду Андрея Шевченко ждет поединок Лиги наций. Матч 5-го тура Германия – Украина состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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