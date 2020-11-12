Центрбек Шахтаря Валерій Бондар не бачить проблеми в тому, що Андрій Шеченко у матчі проти Польщі випустив його на позиції правого захисника.

"Дуже довго до цього йшов, прагнув. Дуже важливий день у моєму житті, для моєї сім'ї і моєї дівчини. Це моя опора і підтримка, яка завжди веде мене вперед. Приємно дуже дебютувати, хоч і не змогли сьогодні перемогти.

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Виходити з хлопцями в національній збірній – це величезна відповідальність і честь. Хороший футболіст повинен пристосовуватися до гри, виходити і допомагати на будь-якій позиції. Ми всі професіонали. Якщо тренер випускає на ту чи іншу позицію, потрібно зіграти і допомогти своїй команді", – сказав Бондар в ефірі ФутболNews.

Нагадаємо, що далі на команду Андрія Шевченка чекає поєдинок Ліги націй. Матч 5-го туру Німеччина – Україна відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені в Лейпцигу. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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