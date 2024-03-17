Защитник сборной Украины Валерий Бондарь высказался относительно предстоящего противостояния с Боснией и Герцеговиной в борьбе за попадание на чемпионат Европы.

“Нас ожидает очень сложный поединок. Босния и Герцеговина – хорошая команда. Полуфинал состоит из одного матча, в котором может произойти все что угодно.

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Безразлично, как они выступили в своей группе. Да, не очень хорошо, но эта команда заслуживает похвалы. Мы будем готовиться со всей серьезностью, ведь выход на Евро – это наша большая мечта. Мы хотим порадовать наших болельщиков", – цитирует Бондаря официальный сайт УАФ.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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