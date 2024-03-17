Захисник збірної України Валерій Бондар виловився щодо майбутнього протистояння з Боснією і Герцеговиною у боротьбі за потрапляння на чемпіонат Європи.

"На нас очікує дуже складний поєдинок. Боснія і Герцеговина – хороша команда. Півфінал складається з одного матчу, в якому може статися все що завгодно.

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Байдуже, як вони виступили у своїй групі. Так, не дуже добре, але ця команда заслуговує на похвалу. Ми будемо готуватися з усією серйозністю, адже вихід на Євро – це наша велика мрія. Ми хочемо порадувати наших уболівальників", – цитує Бондаря офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, півфінальний матч плей-офф кваліфікації Євро-2024 між Боснією та Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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